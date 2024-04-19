وزير بريطاني: نأمل في إمكانية خفض التصعيد مهما حدث في إيران

قال وزير العمل والمعاشات البريطاني ميل سترايد إنه يأمل أن يكون نزع فتيل التصعيد بين إيران وإسرائيل ما زال ممكنا، وذلك ردا على أنباء ذكرت أن إسرائيل شنت هجوما على إيران اليوم الجمعة.

وصرح سترايد لشبكة جي.بي نيوز "بينما لا نزال نجهل التفاصيل في الوقت الراهن فإنني آمل أن يكون نزع فتيل التصعيد هو السبيل للمضي قدما بغض النظر عما حدث في إيران"، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إسرائيل هاجمت إيران، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت مبكر من يوم الجمعة أن القوات الإيرانية دمرت طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من شن طهران ضربة انتقامية بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل.

وأفاد أحد المصادر لرويترز بأن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم لكن إسرائيل أبلغتها قبل تنفيذه.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن دوي ثلاثة انفجارات سُمع بالقرب من قاعدة عسكرية في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وصرح مسئول إيراني لرويترز بأنه لم يكن هناك هجوم صاروخي وأن الانفجارات جاءت نتيجة تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.



وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه بعد منتصف الليل بقليل "شوهدت ثلاث طائرات مسيرة في سماء أصفهان، وجرى تفعيل نظام الدفاع الجوي وتدمير هذه المسيرات في السماء".

وأضاف لاحقا أن الوضع في أصفهان طبيعي ولم تقع أي انفجارات على الأرض، ولم تعلق إسرائيل على هذه التقارير.