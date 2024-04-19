قائد ريال مدريد يتجه للرحيل المجاني

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يعتزم ناتشو فيرنانديز مدافع وقائد ريال مدريد للرحيل عن النادي الإسباني بنهاية عقده في صيف العام الحالي.

وينتهي عقد ناتشو مع الريال بنهاية الموسم، بينما لا توجد خطط لدى اللاعب لتمديد التعاقد حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ 34 عاماً أبلغ مسؤولي الريال بأنه يود الرحيل عن النادي ويصبح لاعباً حراً دون الكشف عن وجهته القادمة.

ويعد ناتشو أحد أبناء الميرينجي الذين لم يبارحوا النادي منذ الانضمام لفريق الشباب تحت 18 عاماً في موسم 2007-2008 ثم تصعيده للفريق الأول في 2012، ومنذ ذلك الحين لعب 355 مباراة سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 9 أخرى.

وفي الموسم الحالي شارك ناتشو في 36 مباراة بكل البطولات لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف