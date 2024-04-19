ألمانيا ترفض بيانات السفارة الروسية عقب اعتقال مواطنين يشتبه أنهما يتجسسان لصالح موسكو

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انتقدت الحكومة الألمانية بشدة البيانات التي أدلت بها السفارة الروسية في برلين عقب اعتقال مواطنين يحملان الجنسيتين الألمانية والروسية متهمين بالتخطيط لشن هجمات تخريبية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الجمعة، إن بيانات السفارة الروسية كاذبة تماما، كما أن التهديدات الروسية بعواقب على هذه الخطوة مرفوضة بأوضح العبارات الممكنة.

ونفت السفارة الروسية في برلين أمس مزاعم التجسس، واستنكرت، بعبارات غاضبة، استدعاء وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، السفير الروسي في برلين. وتفيد المزاعم بأن المشتبه فيهما المعتقلين يعملان مع وكالات الاستخبارات الروسية لاستكشاف أهداف محتملة في ألمانيا.

وقال الادعاء أن الأهداف كانت بوجه خاص "تقويض الدعم العسكري المقدم من ألمانيا لأوكرانيا، في مواجهة الحرب الروسية".

واستنكرت السفارة الروسية، في بيان صدر أمس الخميس استدعاء السفير سيرجي نيتشايف ووصفته بـ "استفزاز صريح يهدف إلى إذكاء هوس التجسس الفائض بالفعل في ألمانيا وتهييج المشاعر المناهضة لروسيا."

وقالت السفارة: "أوضحنا أن جميع الإجراءات العدائية تجاه روسيا لن تمر دون رد."

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه جرى إبلاغ السفير الروسي بوضوح أنه يجب تجنب مثل تلك الأنشطة.