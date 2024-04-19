انطلاق الدورة الـ38 لمعرض تونس الدولي للكتاب

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة والثلاثون لمعرض تونس الدولي للكتاب اليوم بمشاركة أكثر من 300 ناشر وعارض من 25 دولة من بينها إيطاليا التي تحل ضيف شرف، مع تخصيص أنشطة وبرامج تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

ويستمر المعرض حتى 28 أبريل الجاري، تحت شعار: امض أبعد مما ترى عيناك.. وفي يديك كتاب، ويقدم لرواد ه أكثر من 109 آلاف عنوان كتاب بمختلف اللغات. ويشتمل البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض على ندوة تحتفي بتجربة الشاعر التونسي الراحل محمد الغزي، وبمبدعات تونسيات حصلن مؤخرا على جوائز مرموقة بمجال الكتابة في ندوة بعنوان "تونسيات متوجات عالميا".

ويتم إعلان أسماء الفائزين بجوائز المعرض في فروع الرواية والقصة القصيرة والشعر والدراسات الإنسانية، والترجمة وأدب الأطفال واليافعين.