زيزو يمنح الزمالك الأفضلية في الشوط الأول أمام البنك الأهلي

تقدم الزمالك بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام ضيفه البنك الأهلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بدأ المباراة بشكل ضاغط وسيطر على اللعب في وسط الملعب ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى البنك الأهلي، الذي اعتمد على الهجمات المباغتة والسرعات في ظهر دفاعات الزمالك.

وجاءت معظم فرص الفريقين عن طريق التصويبات من خارج منطقة الجزاء، ولكنها افتقدت للدقة سواء من زيزو وناصر ماهر لنادي الزمالك أو أسامة فيصل ومحمد هلال للبنك الأهلي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع حصل سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك على ركلة جزاء بعد إعاقة من محمد عبد الغني، مدافع البنك الأهلي، نفذها زيزو بنجاح ليعلن تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتلقى نادي الزمالك ضربة مزدوجة بإصابة ثنائي الفريق خلال الشوط الأول من مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وتعرض مصطفى الزناري، مدافع الزمالك لإصابة منعته من استكمال المباراة ليخرج في الدقيقة 12 ويشارك حسام عبد المجيد بديلًا له.

وفي الدقيقة 22 يتعرض مصطفى شلبي، جناح الزمالك لإصابة أخرى على مستوى العضلة الضامة ليغادر المباراة ويدخل سامسون أكينولا بدلًا منه.

ومن المنتظر أن يخضع ثنائي الزمالك لفحوصات طبية عقب المباراة لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن الفريق.

ويحتل الزمالك قبل مباراة اليوم، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري، قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي، يوم 12 مايو الجاري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.