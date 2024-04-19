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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تستعد لصفقة بيع أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأسندت وول ستريت جورنال، خبرها إلى مسؤولين أمريكيين، لم تذكر أسماءهم أو مناصبهم، قالوا إن واشنطن تواصل دعمها العسكري لإسرائيل دون انقطاع.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن إدارة بايدن تستعد للموافقة على حزمة مبيعات أسلحة جديدة بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار تشمل ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية ومدافع هاون، وفقا لوكالة الأناضول.

وأوضحت أنه في حال تحقق صفقة البيع المحتملة، ستكون هذه الصفقة أحد أكبر صفقات الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن الصفقة الأخيرة، تأتي خارج إطار حزمة الدعم البالغة 26 مليار دولار إلى إسرائيل، التي يدرسها الكونغرس الأمريكي في الوقت الراهن.