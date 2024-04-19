قالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إن صبيا/16 عاما/ تم اتهامه يوم الخميس بارتكاب جريمة إرهابية بعد إصابة شخصين في حادث طعن مزعوم في كنيسة بسيدني في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتابعت شرطة الولاية في بيان صدر في وقت متأخر من يوم أمس الخميس أنه تم استدعاء الشرطة إلى كنيسة "المسيح الراعي الصالح" في واكلي، غرب مدينة سيدني، مساء الاثنين، بعد ورود أنباء عن حادث طعن أصيب فيه شخصان.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 53 عاما بجروح خطيرة في رأسه فيما أصيب رجل يبلغ من العمر 39 عاما بتمزقات وجرح في الكتف عندما حاول التدخل.

وألقي القبض على الصبي الذي تمكن الحضور من السيطرة عليه .

وقالت مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز كارين ويب يوم الثلاثاء إن الصبي أدلى بتعليقات عندما شن الهجوم. وأضافت أنه "بعد النظر في جميع المواد، أعلنتُ أنه كان حادثا إرهابيا".

يشار إلى أن إعلان جريمة ما على أنها عمل إرهابي يمنح الشرطة صلاحيات تحقيق إضافية لتحديد ما إذا كان الشخص قد تصرف بمفرده أو كان جزءا من شبكة أوسع.