عمرو أديب عن فوز الزمالك على الأهلي: إيه المشكلة لما نحتفل ونغني سطلانة؟

هنأ الإعلامي عمرو أديب، نادي الزمالك بالفوز على الأهلي في الدوري العام بهدفين لهدف. وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الزمالك قدّم مباراة جبّارة.

وأضاف: «أي حد كانت تسول له نفسه إني أنسى الموضوع أو أعدي عليه مرور الكرام فالماتش بالنسبة ليّا كأنه إمبارح والأهلاوية زعلانين إمبارح.. لن أترك حقي في التهنئة والسعادة».

وعبر عن استغرابه مما قال إنه موقفا غريبا اتخذه جمهور الأهلي واستنكاره لسعادة مشجعي الزمالك على الفوز، قائلا: «لما بتكسبوا بتقلبوا الأرض نار وتحمّر مصر والدنيا بتتقلب وبيتحفلوا علينا.. إيه المشكلة لما نحتفل ونغني سطلانة».

ووجه أديب اللوم على الرموز الكبيرة في الأهلي معتبرا أنهم عملوا على التسفيه والتقليل من فوز الزمالك، لكنه لم يُسمِ أحدًا منهم.

ورأى أن المحللين ركزوا على سوء أداء الأهلي واحتياجاته الفنية، مقابل عدم التركيز على ما قدّمه الزمالك، قائلا: «إحنا ولاد دوري واحد.. بلاش طبقية وتعالٍ».