أطباء في ولاية بغربي ألمانيا يدعون إلى حظر الحشيش في المعارض

دعا الأطباء في ولاية شمال الراين-ويستفاليا بغربي ألمانيا إلى حظر تعاطي الحشيش في المعارض الترفيهية ومهرجانات الرماية.

وتسعى جمعية أطباء التأمين الصحي القانوني في شمال الراين إلى أن تحذو الولاية حذو بافاريا. وكان مجلس وزراء الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا يوم الثلاثاء قرر حظر تدخين الحشيش بشكل كامل في المهرجانات العامة وفي حدائق البيرة.

وأيد رئيس الجمعية، فرانك بيرجمان، مثل هذا الحظر في ولاية شمال الراين-ويستفاليا وقال لصحيفة "راينيش بوست" في تصريحات نشرت اليوم الجمعة إن تعاطي الحشيش غالبا ما يكون له تأثير سلبي على نفسية وتطور شخصية الشباب.

ولا تزال حكومة شمال الراين- ويستفاليا تدرس القواعد التي يجب تنفيذها في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، وفقا للمتحدث باسم وزير الصحة كارل جوزيف لومان.

كما أعرب منظمو المعارض والمهرجانات وفنانو الترفيه عن رغبتهم في أن تكون هناك قواعد واضحة. وقال الممثل الاستعراضي أوسكار بروخ للصحيفة: "أنا أؤيد حظر الحشيش في المهرجانات العامة. لا أحد يريد الجلوس في سرادق يجري فيه تدخين الحشيش وأن ينتشي المارة".