بوتين يعلن هدنة من جانب واحد مع أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بدء هدنة مع أوكرانيا، من جانب واحد، لمدة يومين بمناسبة عيد الفصح، قائلاً إن بلاده "مستعدة دائماً للمفاوضات وترحب برغبة الولايات المتحدة والصين ودول أخرى في تسوية عادلة" بشأن أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

وتدخل الهدنة حيز التنفيذ بداية من السادسة مساء السبت، بتوقيت روسيا (15:00 بتوقيت جرينتش)، وتمتد حتى الساعة (00:00) يوم 12 أبريل بتوقيت موسكو، بحسب الرئيس الروسي.

ودعا بوتين أوكرانيا إلى أن تحذو حذو روسيا في هدنة عيد الفصح، معتبراً أن موقف كييف سوف يظهر مدى صدقها ورغبتها في المشاركة بمفاوضات السلام، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وطالب الرئيس الروسي قواته بأن تكون مستعدة لـ"انتهاك محتمل" لوقف إطلاق النار من جانب كييف، بحسب تعبيره.

واعتبر الرئيس الروسي أن أوكرانيا انتهكت وقف استهداف منشآت الطاقة أكثر من 100 مرة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على البنية التحتية للطاقة في البلدين، رغم توصل موسكو وكييف إلى اتفاق، منتصف مارس الماضي، بوساطة أميركية ينص على عدم استهداف منشآت الطاقة في البلدين.

الموقف في كورسك

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن رئيس هئية أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف قوله لبوتين إن 99.5% من أراضي مقاطعة كورسك تم تحريرها من القوات الأوكرانية، مشيراً إلى أن عمليات "التحرير" لا تزال مستمرة في منطقتي جورنال وأوليشنا بمقاطعة كورسك.

وتقع كورسك في غرب روسيا، على حدود منطقة سومي الأوكرانية. وفي مطلع أغسطس الماضي، فجرت أوكرانيا إحدى أكبر مفاجآت الحرب عندما اجتاحت قواتها الحدود، وسيطرت على أرض قالت إن مساحتها بلغت 1376 كيلومتراً مربعاً، وتضمنت حوالي 100 بلدة وقرية، لكن المساحة التي استحوذت عليها تلاشت تدريجياً مع شن روسيا هجوماً معاكساً.

تهديد أميركي

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن هناك "فرصة جيّدة لإنهاء الحرب" بين روسيا وأوكرانيا، ولكنه شدد على ضرورة التوصل سريعاً إلى اتفاق، مهدداً بالانسحاب من الوساطة إذا صعّبت موسكو أو كييف وضع حد للصراع.

وجاء حديث ترمب بعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن واشنطن ستنسحب من الوساطة خلال أيام إذا ما لم تكن هناك مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترمب، خلال حديث للصحافيين في البيت الأبيض، أنه "سيتجاهل" محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا إذا صعّب البلدان وضع حد للصراع، مشيراً إلى أن روبيو "كان محقاً في تصريحاته"، لأن هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق في "أسرع وقت".

وتوصلت روسيا وأوكرانيا بوساطة أميركية إلى اتفاقين جزئيين لوقف إطلاق النار، أحدهما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة والآخر بالبحر الأسود، لكنهما تعثرا وأصيب الرئيس الأميركي بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم.