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شن الطيران الأمريكي، سلسلة غارات جديدة على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، مساء اليوم السبت.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، نقلا عن مصادر محلية، بأن الطيران الأمريكي شن 13 غارة استهدفت ميناء ومطار الحديدة.

ولم تشير المصادر إلى وقوع ضحايا، حتى الآن.

يشار إلى أن الطيران الأمريكي شن أول أمس الخميس سلسلة غارات على مدينة الحديدة استهدف خلالها ميناء رأس عيسى، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 250 من شخص.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور على منصة إكس، إن الغارات، استهدفت القضاء على مصدر رئيسي لإيرادات الحوثيين، يُسهم في "تمويل عملياتهم العسكرية".