قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنها كانت تتمنى وجود اللاعب التونسي علي معلول، في تشكيلة فريق النادي الأهلي، خلال المباراة التي يخوضها المارد الأحمر مع صن داونز، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت: «قبل انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز، كنت أتمنى وجود معلول مع الفريق حتى ولو لم يلعب.. فوجوده يقدم دعمًا نفسيًا مهمًا في وقت لاعبي الأهلي مش في أفضل أحوالهم».

وأضافت: «معلول كان بيلعب مع فرقه 2005 من يومين أمام فاركو في كاس الرابطة!! أحترم جداً قبوله أن يفعل ذلك، لكن التعامل معه بصراحه لا يليق».

قبل انطلاق مباراة #الاهلي_صن_داونز .. كنت اتمنى وجود #معلول مع الفريق حتى و لو لم يلعب .. فوجوده يقدم دعم نفسي مهم فى وقت لاعبى الاهلى مش فى أفضل احوالهم.. #معلول كان بيلعب مع فرقه ٢٠٠٥ من يومين امام #فاركو فى #كاس_الرابطة !! أحترم جداً قبوله ان يفعل ذلك ، لكن التعامل معه بصراحه… — Lamees elhadidi (@lameesh) April 19, 2025

ويستضيف فريق ماميلودي صنداونز نظيره الأهلي، لحساب ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وانطلق اللقاء في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وتقام مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 25 إبريل، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.