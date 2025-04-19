قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنها كانت تتمنى وجود اللاعب التونسي علي معلول، في تشكيلة فريق النادي الأهلي، خلال المباراة التي يخوضها المارد الأحمر مع صن داونز، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.
وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت: «قبل انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز، كنت أتمنى وجود معلول مع الفريق حتى ولو لم يلعب.. فوجوده يقدم دعمًا نفسيًا مهمًا في وقت لاعبي الأهلي مش في أفضل أحوالهم».
وأضافت: «معلول كان بيلعب مع فرقه 2005 من يومين أمام فاركو في كاس الرابطة!! أحترم جداً قبوله أن يفعل ذلك، لكن التعامل معه بصراحه لا يليق».
ويستضيف فريق ماميلودي صنداونز نظيره الأهلي، لحساب ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وانطلق اللقاء في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في تمام الساعة الثالثة عصرًا.
وتقام مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 25 إبريل، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.