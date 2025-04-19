 نصب خلف ستار عمل الخير.. القبض على متهم جمع تبرعات لـ جمعيات وهمية - بوابة الشروق
السبت 19 أبريل 2025 12:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نصب خلف ستار عمل الخير.. القبض على متهم جمع تبرعات لـ جمعيات وهمية

مصطفى عطية
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 12:35 م | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 12:35 م

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على متهم بالنصب على المواطنين من خلال جمع تبرعات باسم جمعيات خيرية وهمية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم، وهو صاحب معلومات جنائية ومقيم في القاهرة، اعتاد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر تزوير مستندات منسوبة لعدة جمعيات ومؤسسات خيرية، واستغلالها في تلقى التبرعات.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء جمعيات خيرية مزيفة، واستخدمها في تنفيذ نشاطه الإجرامي.

تم ضبطه وبحوزته إيصالات نقدية منسوبة لجمعيات خيرية، وهاتف محمول تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 

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