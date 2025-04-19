3 شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس وبيت حانون

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استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدن رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وبيت حانون شمالا.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مواطنين في بلدة النصر شمال شرق رفح، ما أدى لاستشهاد المواطن أيمن شعت.

وأضافت أن طائرة مسيرة أخرى قصفت (كارو) عربة يجرها حيوان بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما استهدفت طائرة الاحتلال الحربية مجموعة من المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 92 شهيدًا و219 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 51 ألفًا و157 شهيدًا، و116 ألفًا و724 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان على غزة، إلى 1783 شهيدًا، و4683 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.