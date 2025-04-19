محمود عباس: نؤكد دعمنا للجهود المبذولة للحفاظ على الوجود الفلسطيني المسيحي

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الجمعة، دعمه لكل الجهود المبذولة للحفاظ على الوجود الفلسطيني المسيحي.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها عضو مجلس وكلاء كاتدرائية مار يعقوب غسان مستكلم، خلال مشاركة «الرئاسية العليا لشؤون الكنائس»، في رتبة الجمعة العظيمة في كاتدرائية مار يعقوب في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة.

وتقدم عباس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد من غبطة بطريرك المدينة المقدسة للروم الارثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وإلى أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين، متمنيًا لهم عيد مبارك يحمل في طياته الامل والسلام.

وقال عباس: «شعبنا وبالرغم من الألم المستمر إلا أنه يؤمن أن الفجر اتٍ، مشدداً على أن العدالة سوف تتحقق في أرضنا، وستقرع أجراس كنيسة القيامة في القدس وكنيسة القديس برفيريوس في غزة، إلى جانب نداء الأذان من المسجد الأقصى المبارك، لتبشر بقيامة الوطن وحرية الإنسان وكرامة الشعوب».

وأضاف: «إننا في هذه الأيام التي تختلط فيها مشاعر الإيمان بمعاني التضحية والفداء، نؤكد دعمنا الثابت لكل الجهود التي تبذل للحفاظ على الوجود المسيحي، وتعزيز وحدتنا الوطنية من خلال تواصلنا المستمر مع رؤساء الكنائس ولجنتنا الرئاسية، ومساندتنا لخطوات إعادة إحياء المجلس الطائفي الأرثوذكسي المحلي في القدس، بما يحقق مصلحة الكنيسة وأبناء رعاياها».

وشارك في رتبة الجمعة العظيمة، نيابة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، حنا عميرة وعضو اللجنة الرئاسية السفير عيسى قسيسية.