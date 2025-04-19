لاعب الزمالك يتدرب منفردا خلال فترة الراحة

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قطع ناصر ماهر لاعب الزمالك فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون ليتدرب بشكل منفرد، استعداداً لاستئناف مباريات فريقه الفترة المُقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز "مرحلة التتويج" في الأول من مايو المُقبل.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب مباراة سموحة يوم الأربعاء الماضي في بطولة كأس عاصمة مصر.

وظهر ناصر في صالة تدريب رياضية خاصة يؤدي تدريبات بدنية منفردة للحفاظ على لياقته خلال فترة الراحة الحالية.

وعوقب ناصر ماهر بالإيقاف مع إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته بسبب عدم انصياعه لقرارات الجهاز الفني قبل مباراة حرس الحدود بالدوري.