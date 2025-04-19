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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث والثلاثين على التوالي، عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وقال مراسل وكالة «صفا» إن 30 شهيدًا ارتقوا، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر يوم السبت.

وأفاد باستشهاد المواطنة دعاء حامد محمد أبو شماله (أبو عرب)، جراء قصف منزل في مخيم خان يونس جنوبي القطاع، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3.

وأضاف أن الشابين فؤاد الحاج وباسل الحاج استشهدا وأصيب آخرين، صباح اليوم، في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكر أن امرأة وابنها استشهدا، بقصف إسرائيلي على منطقة معن شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح أن الشاب أكرم الحواجري استشهد، صباح اليوم، بقصف من مسيرة إسرائيلية في محيط «سوق الفزب» شمالي مدخل مخيم البريج وسط القطاع.

وأشار إلى وقوع إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي لبلوك 1 في مخيم البريج.

وأفاد بأن مواطنًا استشهد وأصيب آخرين، بقصف إسرائيلي مجموعة مواطنين شرقي منطقة أبو حمام شرقي مدينة دير البلح.

وذكر أن مواطنًا استشهد وأصيب آخرين، في قصف إسرائيلي على بلدة المصدر شمال مدينة دير البلح.

وصباح اليوم، استشهد أربعة مواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في منطقة العطاطرة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي جنوبي القطاع، أفاد مراسل «صفا» بانتشال جثمان الشهيد صهيب فريد قديح جراء قصف منزل ببلدة خزاعة شرقي خان يونس قبل أيام.

وأشار إلى وصول مستشفى الأوروبي شهيدتين جراء قصف في منطقة النصر بمدينة رفح، هما أحلام حيدر البيوك ورهف سليم البيوك.

وقال إن الطفل كنان أحمد عدوان (عام ونصف) استشهد، جراء القصف الإسرائيلي على منزل في مخيم خان يونس.

وأوضح أن خمسة مواطنين ارتقوا وأصيب عدد آخر، جراء قصف من مروحية إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، والشهداء هم: ميرا علي أبو الندي، محمد علي أبو الندى، هيا أحمد أبو الندى، والطفل محمد سمير عمر النحال.

وأشار إلى استشهاد مواطن وإصابة 20 آخرين، منهم 15 طفلًا، جراء قصف منزلًا لعائلة أبو شمالة بمخيم خان يونس.

وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الوكالة باستشهاد المواطن محمد خليفة وزوجته، بقصف من مسيرة إسرائيلية لخيمة قرب شارع أبو حصيرة غربي المدينة.

وفي السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، المناطق الشمالية الغربية لشمال قطاع غزة

وذكرت مصادر طبية أن 64 شهيدًا ارتقوا، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الجمعة.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس 1691 مواطنًا وأصيب 4464 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة؛ خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.