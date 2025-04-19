وزير الخارجية الإيراني يصف المحادثات مع أمريكا بالبناءة

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، المحادثات غير المباشرة التي أجراها وفد بلاده مع الجانب الأمريكي في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت بـ«البناءة».

وأعلن خلال تصريحات، نقلتها وكالة «مهر»، انطلاق محادثات فنية على مستوى الخبراء في سلطنة عمان الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى عقد الجولة الثالثة من المحادثات في عمّان يوم السبت.

وقال عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الوفد الأمريكي في روما: «لقد استغرقت مفاوضات اليوم حوالي 4 ساعات. واستكمالاً للاجتماع السابق، كان الاجتماع هذه المرة جيداً ومتطلعاً إلى المستقبل».

وأضاف: «تمكنا من التوصل إلى تفاهم أفضل بشأن عدد من الأهداف. وتم الاتفاق على استمرار المفاوضات والانتقال إلى المرحلة التالية. لكي تتمكن اجتماعات الخبراء من البدء».

وانطلقت السبت، في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات ثانية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، ووصفها الطرفان بـ«البناءة».

وشارك في محادثات اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتتوسط فيها سلطنة عمان.

ومحادثات اليوم هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي، الذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إن المفاوضين في روما «بكامل الصلاحيات»؛ للتوصل لاتفاق شامل مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن شمخاني، قوله إن «بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل يستند إلى 9 مبادئ، منها الجدية وتقديم الضمانات ورفع العقوبات وتجنب التهديدات والسرعة في التفاوض وكبح مثيري الاضطرابات (مثل إسرائيل)، وتسهيل الاستثمار».

وشدد شمخاني على أن إيران جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام.