وزير الخارجية الأوكراني: لا نثق بكلام بوتين بشأن وقف إطلاق النار

أعرب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، على غرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، عن انتقاده لوقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد الفصح.

وذكّر سيبيها عبر منصة "إكس" اليوم السبت بأن أوكرانيا كانت قد وافقت على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما خلال محادثات السلام التي جرت في أوائل مارس بمدينة جدة السعودية، إلا أن روسيا رفضت مع ذلك هذا الاقتراح ووضعت سلسلة من الشروط المسبقة بدلا من ذلك.

وقال سيبيها ملخصا عرض بوتين: "30 ساعة بدلا من 30 يوما". وأضاف أن التناقض بين تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحقائق معروف جيدا، وتابع: "نحن نعلم أن كلماته لا يمكن الوثوق بها، وسننظر إلى الأفعال لا الأقوال".

وأكد سيبيها أن بإمكان روسيا الموافقة في أي وقت على اقتراح وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط لمدة 30 يوما، والذي لا يزال مطروحا على الطاولة منذ مارس.

ودعا سيبيها شركاء أوكرانيا إلى البقاء يقظين قائلا: "الأفعال وحدها، لا الأقوال، تكشف الحقيقة .. هذه الحرب بدأت وتستمر فقط بسبب روسيا".

وكان بوتين قد أعلن بشكل مفاجئ بعد ظهر اليوم السبت عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب لمدة 30 ساعة من قبل القوات الروسية على خطوط الجبهة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح .





