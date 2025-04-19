رجل يسقط من فندق في ألمانيا خلال هربه من زوجته قبل ضبطه مع عشيقته

أصيب رجل، بجروح خطيرة عندما حاول النزول من شرفة غرفة بالطابق الرابع، في أحد فنادق ألمانيا، باستخدام ملاءات معقودة قبل أن تضبطه زوجته مع عشيقته.

وذكرت شرطة مدينة رافنسبورج، أن الرجل "66 عاما" كان في الغرفة مع عشيقته أمس الجمعة عندما بدأت زوجته تطرق الباب.

وفي حالة من الذعر، عقد الرجل ملاءتين معا في محاولة للهرب دون أن يُكتشف أمره، بأسلوب يعيد إلى الأذهان أبطال أفلام الحركة السينمائية.

وفقد الرجل قبضته على الملاءات التي كانت يتعلق بها، ليسقط فوق مظلة الفندق، وجرى نقله إلى المستشفى.

وتم استدعاء الشرطة، إلى موقع الحادث، ووصفت حالة الرجل بأنها خطيرة ولكنها لا تُهدد حياته.