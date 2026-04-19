استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال جنوب قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية باستشهاد الشاب يوسف حسن برصاص آليات الاحتلال المتمركزة شمال غرب مدينة رفح، وجرى نقله إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وفي وقت سابق، أصيبت طفلة برصاص الاحتلال في منطقة مواصي رفح.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن أحمد هاني عبيد (25 عاما)، متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال على شمال القطاع قبل نحو عام.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة، قد أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,549 شهيدا، و172,274 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 773 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,171، في حين جرى انتشال 761 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.