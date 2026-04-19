ألمانيا والبرازيل تسعيان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

تسعى ألمانيا والبرازيل إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية خلال مشاورات حكومية تُجرى على مدار يومين في مدينة هانوفر الألمانية.

ويستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأحد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في قصر هيرنهاوزن بمراسم عسكرية لإجراء محادثات ثنائية. وفي المساء، يفتتح الزعيمان في مركز المؤتمرات معرض هانوفر، الذي يعد أهم معرض صناعي في العالم.

ومن المقرر أن تُعقد غدا الاثنين في القصر مشاورات حكومية ألمانية-برازيلية، يشارك فيها سبعة وزراء من البرازيل وثمانية وزراء من الجانب الألماني. وتهدف هذه المشاورات إلى توسيع العلاقات في مجالات مثل التجارة والمواد الخام والتسليح والرقمنة والبحث العلمي وحماية المناخ.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات أيضا قضايا السياسة الخارجية، من بينها تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، وكذلك تجاه دول في أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا وكوبا.