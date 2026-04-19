رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية يبحث مع نائب وزير الخارجية التركي مستجدات القضية الفلسطينية

اجتمع السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في أنطاليا مع موسى كولاكلي كايا نائب وزير الخارجية التركي، في إطار المشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026.

وقد بحث الجانبان في هذا اللقاء أوجه التعاون المختلفة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية التركية وبالذات في الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية حيث يوليها الطرفان معظم اهتمامهم ويعتبرانها القضية المركزية في الشرق الاوسط.

كما جرى كذلك تقييم الجهود الدولية بما فيها الجهود التركية الهادفة إلى المضي قدما بملف تسوية الأوضاع في قطاع غزه وتنفيذ المراحل المختلفة حسب الاتفاق الذي تم التوصل اليه والذي بموجبه كان يفترض أن تتوقف الحرب العدوانية على القطاع، حيث ان ما تحقق حتى الأن لا يزال اق٦ل بكثير مما كان يجب ان يتحقق في هذا الوقت.

وجرى كذلك خلال اللقاء التوقف عند الممارسات الإسرائيلية العدوانية على الشعب الفلسطيني والتي لا تنحصر في قطاع غزه بل تشمل الضفة الغربية كذلك بما فيها القدس المحتلة وبأشكال مختلفة ومتعددة.

واتفق الطرفان على أهمية الاستمرار بالعمل الجماعي والتنسيق المتواصل للتغلب على كل العقبات التي تعترض عملية التسوية السياسية، ولإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بهذه التسوية.