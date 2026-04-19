ميناء رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة

استقبل ميناء رفح البري، اليوم الأحد، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، حيث يتم إنهاء إجراءاتهم تمهيداً لعودتهم إلى القطاع.

وقالت مصادر في ميناء رفح البري، إن فريقا من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين، حيث يتم تيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال منهم.

من ناحية أخرى.. تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.