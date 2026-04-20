تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ أعمال تطوير محور التسعين الشمالي

تُجري الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية مؤقتة، بالتزامن مع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي، وذلك لتفادي الكثافات المرورية وتيسير حركة السير.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأعمال بداية من محطة الغاز "الشرق" وحتى طريق السويس، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي للاتجاه القادم من محور السادات نحو طريق السويس، مع تحويل حركة المركبات إلى الطريق المستحدث أمام محطة الغاز وصولًا إلى طريق السويس.

ومن المقرر بدء تنفيذ هذه التحويلات اعتبارًا من الساعة 12:30 صباح يوم الأحد 19 أبريل الجاري، ولمدة 14 يومًا.

ومن جانبها، أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع نشر المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.