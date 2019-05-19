أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات يوم السبت أنها أصلحت العيوب في برمجيات المحاكاة المستخدمة في تدريب الطيارين الذين يحلقون بطائراتها من طراز ماكس 737 ، التي تسببت في حادثتين قاتلتين خلال ستة أشهر.

وقالت الشركة في بيان لها إنها أصلحت البرمجيات وزودت مشغلي الجهاز بمعلومات إضافية لضمان أن تجربة جهاز المحاكاة تكون نموذجية في ظروف الطيران المختلفة."

يشار إلى أنه في مارس الماضي تحطمت طائرة من طراز بوينج ماكس 737 في إثيوبيا، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 157 شخصا، كما تحطمت طائرة أخرى من ذات الطراز في إندونيسيا في أكتوبر الماضي ما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

وأعلنت شركة بوينج يوم الخميس الماضي أنها أكملت تحديث برمجيات طائرتها من ذات الطراز، وأنها قامت بـ 207 رحلات تجريبية بطائرات تم تحديثها.