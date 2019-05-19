رئيسة المسيحي الديمقراطي: ميركل باقية في المستشارية حتى عام 2021

رفضت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، مجددا أي تكهنات بشأن حدوث تغيير مبكر في ديوان المستشارية.

وقالت أنجرت كرامب-كارنباور التي خلفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أنجيلا ميركل باقية حتى عام 2021. يتعين عليّ تأدية عملي كرئيسة حزب، وأنا أركز على ذلك".

وأعربت كرامب-كارنباور عن ثقتها في استمرار الائتلاف الحاكم بألمانيا، وقالت: "يشكل الاتحاد المسيحي الجزء الأكبر من الائتلاف ونقول بوضوح تام إننا نعتزم مواصلة هذا العمل... لم أتلق حاليا أيضا أي إشارات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي تدل على أنه لا يريد ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الاشتراكيين الديمقراطيين والاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.