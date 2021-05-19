رودجرز يرفض التخلي عن حلم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

عاد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إلى أرض الواقع بعد الخسارة 2-1 أمام تشيلسي مساء يوم الثلاثاء ليصبح مهددا بالخروج من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد التأخر بهدفي أنطونيو روديجر وركلة جزاء من جورجينيو، كافح ليستر وقلص كليتشي إيهيناتشو الفارق ليعيد الأمل لليستر في الدقائق الأخيرة من المباراة المثيرة.

لكن ليستر لم يتمكن من انتزاع نقطة واحدة كانت ستجعله يتحكم بسهولة في مصيره بخصوص التواجد في المربع الذهبي.

وقبل خوض آخر مباراة، تراجع ليستر خلف تشيلسي وبات رابعا، وإذا فاز ليفربول خارج أرضه على بيرنلي يوم الأربعاء، فإن فريق المدرب رودجرز سيخرج من المربع الذهبي بفارق الأهداف.

وكما حدث الموسم الماضي، فإن ليستر قد يفقد الآن فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال الأمتار الأخيرة من الموسم.

وحاول رودجرز، الذي احتفل بصخب يوم السبت الماضي عندما فاز ليستر على تشيلسي 1-0 في ويمبلي ليحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، التحلي بالإيجابية والتمسك بالأمل بعد الخسارة.

وقال رودجرز "ليفربول سيخوض مباراتين، وتشيلسي لديه مباراة صعبة خارج أرضه في ضيافة أستون فيلا. أقول دائما إننا نحتاج فقط إلى التركيز على أنفسنا".

وأضاف "لا نزال في صراع المربع الذهبي ولدينا مباراة واحدة متبقية. إذا فزنا بالمباراة ولم يكن ذلك كافيا فيجب قبول ذلك. إنه موسم رائع بالنسبة لنا".

وسيضمن تشيلسي البقاء في المربع الذهبي إذا فاز خارج أرضه على فيلا، بينما قد ينهي ليستر، الذي يواجه توتنهام هوتسبير في الجولة الأخيرة يوم الأحد، وليفربول الذي يستضيف كريستال بالاس، الموسم برصيد 69 نقطة لكل منهما. ويتفوق ليفربول حاليا بهدف واحد.

وقال رودجرز "سيكون من المحبط حقا (الغياب عن المربع الذهبي)، قصتنا تبدو مختلفة عن قصتكم. إذا أخفقنا بفارق ضئيل بعد 38 جولة في ظل أننا أصحاب ثامن أكبر ميزانية، فهذا يوضح أننا قاتلنا بقوة".

ولم يكن ليستر خطيرا في ستامفورد بريدج حتى شارك إيهيناتشو ليسجل الهدف الوحيد لفريقه ويصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل في كل أيام الأسبوع في موسم واحد بالمسابقة.

ويمثل ذلك تعويضا بسيطا للمهاجم النيجيري إيهيناتشو الذي أحرز 14 هدفا في آخر 14 مباراة في كل المسابقات.

وقال إيهيناتشو "هذا مؤلم جدا. كنا نحتاج إلى الفوز. الشوط الأول لم يكن جيدا وفي الشوط الثاني ظهرنا بشكل ِأفضل كثيرا. كان من الصعب علينا العودة في النتيجة".

وأضاف "فعلنا كل شيء.. كانت الأمور صعبة جدا، ونحن نحتاج إلى الفوز بالمباراة الأخيرة وسنحاول التأهل إلى دوري الأبطال".