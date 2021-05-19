استطلاع: لوبان تتفوق على ماكرون في الجولة الأولي للانتخابات الفرنسية

أظهر استطلاع للرأي أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ربما تحصل على ما بين 27٪ و29٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، بزيادة نقطتين مئويتين عن الرئيس إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في شهر أبريل المقبل.

وأشار الاستطلاع الذي اجراه مركز هاريس انتراكتيف لحساب مجلة "تشالنجيز" إلى أن كل من لوبان وماكرون سيحققان نتيجة افضل حال أن يكون المفوض الأوروبي السابق ميشيل بارنييه هو مرشح الجمهوريين، والذي سوف يحصل على 6%من الاصوات في الجولة الأولى.

وتابع الاستطلاع الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن كزافييه برتراند، الذي شغل عدة مناصب وزارية في السابق، سيحصل على 14٪ إذا كان سيمثل الجمهوريين.

واستطلع مركز هاريس انتراكتيف آراء 1236 شخصا ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما في الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري، ويتراوح هامش الخطأ ببين 8ر1و8ر3 نقطة