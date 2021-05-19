عرضت فضائية «TeN» مقطع فيديو يرصد توجه العديد من الحافلات التي تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، إلى معبر رفح، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعلن عن قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار بالقطاع.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.