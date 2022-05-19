تشهد كوريا الشمالية موجة ضخمة من إصابات فيروس كورونا، وفق الأرقام المعروضة حديثا، والتي تضمنت عشرات الوفيات.

ومع تخيم عزلة تامة على المشهد دون وصول أي مساعدات خارجية، لا يجد المواطن الكوري الشمالي وسيلة إعلامية لتلقي النصائح الطبية عدا القنوات الرسمية وعلى رأسها وكالة الأنباء الرسمية، والتي حضت المواطنين على تناول الأعشاب التقليدية للوقاية من عدوى كورونا.

ونقلت صحيفة الجارديان عن تقرير متلفز للوكالة، دعت فيه بشكل غير مباشر المواطنين للغرغرة بالماء والملح، وتناول الزنجبيل وعشب الصفصاف للوقاية من الإصابة، وورد ذلك على لسان أشخاص قامت الوكالة بمحاورتهم في تقرير ميداني دون أن يرد ذلك التصريح على لسان متخصصين.

ونصحت الوكالة المواطنين باستخدام المسكنات من نوع بروفين أو المضادات الحيوية الخاصة بالجراثيم؛ لعلاج الحالات المصابة رغم عدم وجود أي دليل علمي على فعالية تلك المضادات في مواجهة كورونا.

يذكر أن كوريا الشمالية روجت خلال السنوات الماضية لعشب علاجي مستخلص من النباتات المعمرة، تزعم وسائل الإعلام الكورية الشمالية أنه يعالج جميع الأمراض بما فيها الإيدز.

وترفض كوريا الشمالية تلقي أى مساعدات من الخارج، إلا أنها أرسلت ٣ طائرات إلى الصين في وقت يجري به توزيع صناديق الأعشاب الطبية بمدينة شينجهاي الصينية والتي تشهد موجة الإصابات الأكبر لها منذ نشوب الجائحة.