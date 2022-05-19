قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، وهو ما يحدث على مدار اليوم الواحد.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة غدًا وبعد غد، مفيدة بأن اليوم الخميس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لتسجل العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية.

ولفتت إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت، منوهة بانخفاض درجات الحرارة ابتداء من السبت المقبل، لتصبح درجة الحرارة أقل بثلاث درجات عن المعدلات الطبيعية، ليشعر المواطنين بأجواء ربيعية معتدلة خلال فترات النهار يومي السبت والأحد المقبلين، مع الشعور بالبرودة خلال فترات الليل.