تاج الدين يوضح مستجدات لقاحات كورونا: مراكز التطعيم منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر وفرت كميات كبيرة من مختلف أنواع لقاحات كورونا بالمجان، مشيرًا إلى انتشار مراكز التطعيم المتميزة في جميع أنحاء الجمهورية.



وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الخميس، أن تطعيمات كورونا تحمي من الإصابة بالفيروس بنسب مختلفة من ناحية، وتقلل الإصابات الشديدة والتي تحتاج إلى دخول المستشفيات والرعاية المركزة من ناحية أخرى.



وأوضح أن الإصابة بكورونا مثلها مثلها كالإصابة بكثير من الفيروسات، فهي تتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى ذروة الأزمة، مضيفًا أن التطعيم ضد كورونا عامل مهم للغاية في الحد من انتشار المرض، فهو يقلل من المشكلات وتداعيات المرض.



ولفت إلى التوصية التي تمت مؤخرًا، بأن أصحاب الأمراض المزمنة يمكنهم الحصول على جرعة ثالثة بعد حوالي ثلاثة أشهر من تلقي الثانية.