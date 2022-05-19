صندوق التنمية الثقافية ينعى المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي

نعى الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية لثقافية وجميع العاملين بقطاع الصندوق، المخرج المسرحي الكبير عبد الرحمن الشافعي، والذي وافته المنية امس الاربعاء بعد صراع مع المرض.



وقال عبد الوهاب، إن الراحل أثرى الحركة المسرحية في مصر خلال فترتها الذهبية في عقد الستينيات، وزامل وعمل مع كبار رجالات المسرح المصري في تلك الفترة، واستطاع أن يصبغ مشواره الفني بالطابع التراثي، فكان واحدا من حملة لواء حراس التراث .



واعرب عبد الوهاب، عن بالغ حزنه علي فقد قيمة وقامة كبيرة متمنيا للفقيد الرحمة ولأسرته وتلامذته الصبر والسلوان .



جدير بالذكر أن الراحل كان قد أسس فرقة النيل للآلات الشعبية والتي تقدم عروضها بمختلف مراكز الأبداع بقطاع صندوق التنمية الثقافية وتعد أقدم وأعرق فرقة تقدم الفنون الشعبية بالجمهورية.