توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة مسن بسلم عقار بدائرة قسم شرطة العجوزة، إلى أن أزمة قلبية وراء الوفاة.

وتابعت التحريات أن المتوفي على علاقة غير شرعية بسيدة مقيمة بالعقار، وخلال تواجده داخل شقتها وبرفقتها، أصيب بأزمة قلبية على إثرها فارق الحياة، وعقب ذلك استعانت السيدة بابنتها وحملا الجثة خارج الشقة وتركاها على سلم العقار خوفا من المساءلة القانونية.

وأضافت التحريات أنه فور وصول زوج السيدة استولى على نقود كانت متواجدة مع المسن، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة مسن ملقاة بسلم عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على الجثة لا توجد بها أي إصابات، وأن المسن كان يتردد على سيدة مقيمة بالعقار، لارتباطه بعلاقة غير شرعية بها، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.