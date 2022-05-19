انطلاق بطولة «الفرات» الدولية للبادل بمشاركة 90 لاعبا بالإسكندرية

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات بطولة "الفرات" الدولية للبادل، والمقامة بملاعب نادي سموحة خلال الفترة من 19 وحتى 21 مايو الجاري.

ويشارك في البطولة 90 لاعب ولاعبة يمثلون 7 دول هي "مصر - المغرب - اليابان - سويسرا - إيطاليا - إسبانيا - الأرجنتين".

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 7500 يورو، بواقع 4.5 آلاف للرجال و3 آلاف يورو للسيدات.

وتعد البطولة أحد البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي والمصنفة من الفئة الثانية في التصنيف ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالميًا.

وستكون هذه البطولة هي باكورة البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد المصري للبادل برئاسة أحمد الغتوري بعد إشهاره بشكل رسمي.

ومن جانبه أكد أحمد الغتوري أن الاتحاد يخطو خطوات واسعة في نشر اللعبة بشكل كبير داخل ربوع مصر، إضافة إلى مساعدة اللاعبين المصريين على اكتساب خبرات جديدة والإحتكاك بالمدارس المختلفة كما أن يأمل في أن تكون هذه البطولات الدولية حافزًا لهم على الإرتقاء في التصنيف العالمي للعبة.