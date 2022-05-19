 رئيسا أركان روسيا وأمريكا يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا - بوابة الشروق
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رئيسا أركان روسيا وأمريكا يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 9:30 م | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 9:30 م

بحث رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، عبر الهاتف اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي مارك ميلي عددًا من القضايا، شملت تطورات الوضع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها: "في 19 مايو، بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع، الجنرال فاليري جيراسيموف، ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، حيث نوقشت القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ "العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية، بحسب سبوتنيك.

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