فرانكفورت ينتظر ريال مدريد أو ليفربول في كأس السوبر الأوروبي

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لم يكتف اينتراخت فرانكفورت الألماني بالتأهل لدوري الأبطال الموسم القادم ولكنه سيشارك في كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم عقب الفوز على جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بركلات الجزاء الترجيحية 5 /4 مساء الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة يوم 28 مايو الجاري.

وتقام مباراة كأس السوبر الأوروبي في العاشر من أغسطس المقبل في هلسنكي عاصمة فنلندا.

وتبدو فرصة فرانكفورت صعبة في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، حيث أن أتلتيكو مدريد الإسباني هو الفريق الوحيد المتوج بلقب الدوري الأوروبي الذي نجح في حصد لقب كأس السوبر الأوروبي في أخر تسعة أعوام.