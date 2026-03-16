مسئولون أفغان: مقتل طفلين بولاية خوست الأفغانية في قصف باكستاني

قال مسؤولون أفغان اليوم الاثنين إن قوات طالبان الأفغانية والجيش الباكستاني تبادلا إطلاق النار في العديد من المواقع على طول الحدود المشتركة بين البلدين، مما أسفر عن مقتل طفلين على الأقل في جنوب شرق أفغانستان، فيما استمر القتال للأسبوع الثالث على التوالي رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وأفاد مستغفر جورباز، المتحدث باسم حاكم طالبان في خوست، بأن عشرة أشخاص أصيبوا عندما ضربت قذائف هاون باكستانية قرى في الإقليم، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأضاف أن قذائف الهاون أصابت منازل مدنية في منطقة "أفغان- دبي" بمديرية سبيرا أمس الأحد.

ووقعت أحدث أعمال العنف بعد يوم من تصريح باكستان أن قذيفة هاون أطلقت من افغانستان أصابت منزلا في مقاطعة باجور بشمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من أسرة واحدة وإصابة شخصين آخرين بما في ذلك طفل يبلغ 5 أعوام، بحسب أسوشيتد برس.

وقال سكان ومسؤولون في باجور إن الجيش استهدف اليوم الاثنين مواقع أفغانية على طول الحدود حيث وقع هجوم الأمس وتسبب في خسائر هائلة.

ولم يرد تعليق فوري من أفغانستان.

وتصاعدت التوترات عبر الحدود بين باكستان وسلطات طالبان في الأسابيع الأخيرة، حيث يعلن الطرفان عن تبادل للقصف المدفعي، وشن غارات جوية، ووقوع اشتباكات حدودية.