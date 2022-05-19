ألمانيا تخصص مليار يورو لمكافأة أطقم التمريض على جهودها في مكافحة كورونا





صدق البرلمان الألماني مساء اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة، على قانون يخصص مليار يورو لمكافأة أطقم التمريض على جهودها في مكافحة جائحة كورونا.



ويبلغ عدد أطقم التمريض في ألمانيا أكثر من 5ر1 مليون شخص، وسيتم صرف مكافأة تصل إلى 2500 يورو لكل واحد منهم، وسيوزع هذا المبلغ بالتساوي على أطقم التمريض العاملين في قطاع العيادات وقطاع دور الرعاية للمسنين.



وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ: "ندين بالفضل بشكل كبير في تمكن ألمانيا من التغلب على جائحة كورونا حتى الآن للجهد الدؤوب لأطقم التمريض".



وفي الوقت نفسه، اعترف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بالحاجة إلى إدخال تحسينات على ظروف عمل أطقم التمريض وزيادة مدفوعاتها بغض النظر عن هذه المكافأة، وقال إنه لهذا السبب تقرر مع القانون أيضا إلزام مؤسسات الرعاية الصحية غير المرتبطة بعقد أجور جماعي بتحديد مدفوعاتها للعاملين وفقا لمتوسط الأجور في المنطقة التابعة لها اعتبارا من سبتمبر المقبل.



وسيتم من خلال هذه المكافأة ضخ 500 مليون يورو في أكثر من 800 مستشفى قدمت العلاج بالتنفس الاصطناعي لعدد كبير من الناس بسبب كورونا.



ويتعين على العيادات توزيع الأموال على العاملين بشكل متدرج على أن تحصل أطقم التمريض في وحدات الرعاية المركزة على الحد الأقصى.



وسيتم ضخ 500 مليون يورو أخرى إلى أطقم التمريض في دور رعاية المسنين الذين عملوا لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور في واحدة من هذه الدور في الفترة بين نوفمبر 2020 ونهاية يونيو 2022، حيث سيحصلون على علاوة لمرة واحدة بقيمة تصل إلى 550 يورو.