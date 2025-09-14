وزيرة إسبانية تشيد بالاحتجاجات المناهضة لإسرائيل خلال طواف لافويلتا

أشادت نائبة رئيس وزراء إسبانيا، وزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولاندا دياز، بالاحتجاجات المناهضة لإسرائيل والتي أدت لإيقاف المرحلة الأخيرة من سباق طواف إسبانيا للدراجات الهوائية "لافويلتا"، في العاصمة مدريد.

وفي منشور لها عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، وصفت المسؤولة الإسبانية هذه الاحتجاجات بأنها "مثال على الشرف".

وأضافت أن هذه الاحتجاجات تُعد دليلا على أن "المجتمع الإسباني لا يتسامح مع تبرير ما يحدث في غزة من إبادة جماعية".

وأكدت دياز، على دعم الحكومة الإسبانية "التعبئة التي جرت من أجل الشعب الفلسطيني" خلال سباق الدراجات.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حظر دخول دياز، ووزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريجو، إلى إسرائيل، وذلك بعد أن اتخذت الحكومة الإسبانية قرارا بفرض 9 عقوبات على إسرائيل.

وشهدت المرحلة الـ18 من طواف إسبانيا، الذي يعد أحد أكبر 3 سباقات للدراجات في العالم، احتجاجات متكررة مناهضة لإسرائيل حيث اضطر القائمون على السباق تقصير مسار المرحلة الـ18 من طوله المعتاد البالغ 27.5 كيلومترات إلى 12 كيلومترا، لأسباب أمنية بسبب الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.

واحتج المتظاهرون الإسبان على مشاركة فريق "إسرائيل بريمير تيك"، المملوك لسيلفان آدامز، الصديق المقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويقام السباق خلال الفترة من 23 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2025، على مسافة إجمالية قدرها 3 آلاف و151 كلم، ويضم 21 مرحلة.

وبعد اكتمال المراحل الأولى من السباق على الأراضي الإيطالية والفرنسية، دخل سباق الدراجات إسبانيا في 27 أغسطس الماضي، ليشهد احتجاجات شبه يومية ضد إسرائيل.

يُذكر أن منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين في إسبانيا، أطلقت بالتزامن مع انطلاق سباق "لافويلتا" مبادرة تحت اسم "منصة مقاطعة الرياضة مع إسرائيل"، دعت من خلالها إلى منع مشاركة دولة الاحتلال في المنافسات الرياضية ما دامت حكومتها تواصل ارتكاب جرائم حرب وتنفيذ إبادة جماعية في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهداء، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.