إستريلا البرتغالي يشكو الزمالك بسبب صفقة شيكو بانزا

تقدم نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك بسبب عدم الالتزام بسداد قيمة صفقة انضمام شيكو بانزا المهاجم الأنجولي إلى صفوف الفريق الأبيض.

وأنضم بانزا إلى صفوف الزمالك قادما من إستريلا بينما لم يقم النادي بدفع قيمة الصفقة للنادي البرتغالي، ما دفع إدارة الأخيرة للتقدم بشكوى رسمية.

ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية تحول دون الالتزام بالمستحقات المالية سواء للاعبي الفريق الحاليين والأجهزة الفنية أو للاعبين سابقين.

وكان مجلس الإدارة قد وعد لاعبي الفريق بسداد المستحقات المالية خلال ساعات، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على المصري بنتيجة 3-0.