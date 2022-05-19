الجمل يجتمع بقائد الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

عقد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعًا مع عمر الوحش قائد الفريق على هامش المران الذي أقيم أمس الأربعاء، على ملعب ”عبدالرحمن أنوس” بإستاد الإسماعيلية استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني للفريق بعمل جلسات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لمواصلة الانتصارات المحلية، لتصحيح مساره بجدول المسابقة الذي لا يليق باسم الإسماعيلي وشعبيته الكبيرة.

واستأنف الدراويش تدريباته الجماعية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة، عقب أداء مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري بالإضافة إلى التجربة الودية ضد بلبيس.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لملاقاة البنك الأهلى عصر الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار الجولة الـ 20 من عمر المسابقة المحلية.