 البحرين والإمارات تبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
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البحرين والإمارات تبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 12:05 م

بحث وفد من وزارة الدفاع الإماراتية، برئاسة العميد الركن مسلم محمد الراشدي، خلال لقائه، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في البحرين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سبل التنسيق الدفاعي المشترك وتعزيز مختلف أوجه التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال توحيد مفاهيم العمل العسكري المشترك الموحد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن اللقاء يأتي تمهيدًا لتنفيذ فعاليات تمرين عسكري مشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة.

ورحب مستشار الأمن البحريني بالوفد، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

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