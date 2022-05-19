وزير الخارجية السعودي: توافق مع الجزائر في الملفات الهامة لأمن المنطقة والعالم

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، لرئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، دعم المملكة العربية السعودية لتطلع الجزائر استلام مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، مساء الخميس، قال وزير الخارجية السعودي عقب لقاءه مع الرئيس عبد المجيد تبون، إن قيادة المملكة العربية السعودية، ترى تطابقاً في الرؤى المقدمة من قبل الرئيس تبون.

وأفاد وزير الخارجية السعودي بأن التوافق بين البلدين واضح جدا في الملفات الهامة التي تهم البلدين، وتهم أمن المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الجانبين تحدثا عن الدعم المتبادل فيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك.

وتابع: «نثق أن الجزائر ستكون لاعباً أساسياً في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان».

واستقبل، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، فإن الاستقبال جرى بمقر الرئاسة، وحضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بالإضافة كذلك إلى مدير الديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، وسفير الجزائر بالرياض حمد علي بوغازي.