وزيرة التخطيط تفتتح اليوم التدريبي الثالث لمبادرة شباب من أجل التنمية

افتتحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فاعليات اليوم التدريبي الثالث لـ"مبادرة شباب من أجل التنمية"، الذي تعقده الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك ختاماً لسلسلة من الفاعليات التدريبية التي تم تقديمها لطلاب وباحثي الجامعات الحكومية المشاركين في المبادرة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

ويشارك في المرحلة الأولى من المبادرة هذا العام 5 جامعات، هي: القاهرة، عين شمس، جامعة بني سويف، بورسعيد، المنصورة، وذلك بحضور محمد علاء منسق المبادرة ونائب مدير مكتب التعاون الدولي، وداليا خليل الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب حضور لفيف من ممثلي الجامعات الحكومية والطلاب والباحثين المشاركين في المبادرة.

أكدت السعيد حرص الحكومة على تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب على مستوى المحافظات، وذلك في إطار حوكمة توطين أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من مقترحات وأفكار الشباب في المجالات محل تركيز المبادرة وهى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والمشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية، ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، تنمية الوعي بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، وإصلاح إدارة الرعاية الصحية.

وأجرت السعيد، مناقشة مع الطلاب ومنسقي الجامعات حول سبل تعظيم الاستفادة من أعمال الفرق المشاركة في مساري المشروعات التنموية وأوراق السياسات، فضلاً عن التعرف على أوجه الاستفادة والقيمة المضافة التي حصل عليها كل شاب وشابة مشاركة في المبادرة، مؤكدة أهمية دور الجامعات في خلق جسور ثابتة ومثمرة لنقل وتبادل الآراء والأفكار العلمية والتطبيقية في مختلف التخصصات، مما يساعد صانعي القرار على الوصول إلى قرارات ذات أثر فعال ومستدام تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بعقول وأفكار شباب مصر؛ حيث تعتبر المبادرة آلية فعالة لاحتضان شباب مصر المفكر والمبدع مع توفير سبل التمكين لهم من خلال برامج تدريبية وتطبيقية مكثفة.

وأوضح محمد علاء، أن المرحلة الحالية تشمل تدريب طلاب الجامعات المشاركين في المبادرة واجراء التصفيات على مستوى كل جامعة على حدة لاختيار الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في كل منها، ويلي هذه المرحلة تعيين مدرب لكل فريق من الفرق الفائزة من الخبراء والممارسين في مجالات العمل العام للعمل مع الفريق على تطوير مشروعاتهم تمهيداً للتحكيم على المستوى القومي.

وتضمن اليوم التدريبي مجموعة من الجلسات المثمرة والهادفة لتمكين كل شاب وشابة من المساهمة في صنع مشروع تنموي وأوراق سياسات ذات مخرجات متقدمة وقابلة للتطبيق في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقدمت الجلسة الأولى يمنى عماد رئيس معامل التجارب والتطبيق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قدمت عرضا عن نظم التفكير ودور معامل التسريع في دفع عجلة التنمية: الاستكشاف ووضع الحلول والتجريب.

بينما جاءت الجلسة الثانية حول "بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مصر"، والجلسة الثالثة حول "تمرين المحاكاة التفاعلي: تحويل أفكارك إلى تنفيذ"، وقدم هذه الجلسات مستشار الابتكار وريادة الأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نزار سامي، وتم اختتام اليوم بجلسة حول تقرير التنمية البشرية في مصر 2021: بالتركيز على التعليم والصحة قدمتها إسراء الحسيني الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، حيث قامت بتقديم عرض شامل حول محاور الصحة والتعليم التي تم تناولهم تقرير التنمية البشرية المصري 2021.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط قد أطلقت مبادرة "شباب من أجل التنمية" بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات)؛ إيماناً بأهمية تعريف الشباب بالبرامج والسياسات التي تعمل عليها الدولة المصرية، وإيماناً بأهمية تشجيع الشباب على التفكير الإبداعي والابتكاري.