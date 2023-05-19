مدافع الأهلي السابق: تلقيت استفسارات فرنسية عن التعاقد مع ديانج

قال أحمد ابومسلم ظهير أيسر الأهلي السابق، إن مواجهة الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي صعبة للغاية، خصوصا في ظل الضغوط الإعلامية التي تعرض لها المنافس مؤخرًا، واستقالة مدربه نبيل معلول.

وأضاف أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية: "الترجي التونسي لم يتخيل الخسارة على ملعبه بثلاثية نظيفة، ولكن الأهلي كان في حالة جيدة خلال المباراة، وكان الأفضل في المباراة واستغل كل الظروف لصالحه في رادس، ولذلك سيظهر الترجي بشكل حماسي من أجل تغيير الصورة التي ظهر عليها في ملعبه".

وأضاف: "مارسيل كولر حصل على خبرات افريقية وظهر ذلك واضحًا في النتائج الأخيرة مع الأهلي بعد لقاء صن داونز، والتغييرات ستكون في أضيق الحدود، وعلي لطفي بالطبع سيكون حارسا للمرمى في غياب محمد الشناوي".

وواصل: "كولر أيضا سيواصل الدفع بـ محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع، ومروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا في الهجوم، والثلاثي الهجومي لديهم ترابط قوي ومؤثرين بشكل واضح خلال الفترة الماضية".

وتابع: "لا اتوقع مشاركة أفشة أو قندوسي منذ بداية المباراة، لكن قد يدفع بهما خلال اللقاء، في حالة تسجيل أهداف والتقدم على الترجي خلال سير اللقاء، وأتوقع فوز الأهلي على الترجي التونسي بهدفين نظيفين".

وأكمل: "الأهلي يخوض بطولات كثيرة، وبالتأكيد هناك احلال وتجديد مستمر، وهناك مراكز يمكن تعويضها وآخرى من الصعب الحصول على نفس الإمكانيات، ولذلك سيركز في الدعم على الظهير الأيسر وحارس المرمى والمهاجم، أما أليو ديانج فهناك لاعبين مميزين، وسبق وتلقيت استفسارات من شركات تسويق فرنسية حول اللاعب المالي والسعر".

وزاد: "جالاتا سراي طلب ضم ديانج مقابل 4 مليون دولار، والأندية الفرنسية من الصعب أن تدفع هذه الارقام في لاعب داخل قارة إفريقيا، فهم يريدون لاعبين صغار السن بمبالغ قليلة من أجل الاستفادة منه ماليًا في المستقبل".

وأضاف: "الترجي التونسي يعاني من بعض المشاكل الدفاعية وأيضا في حراسة المرمى، ويجب أن يضغط الأهلي بكل قوة على الدفاع، ولكن الترجي مميز في الوسط والهجوم نوعًا ما، وكرة القدم الحديثة أصبحت تجبر اللاعبين على اللعب بشكل تكتيكي والدفاع بشكل قوي والهجوم جماعيا".

وحول توقعاته لمباراة صن داونز والوداد، قال: "الفريق الجنوب إفريقي لديه الأفضلية، لكن الوداد أيضًا يمتلك ثقة وخبرة كبيرة وقد ينجح في الخروج بنتيجة إيجابية ويحقق مفاجأة".

وأتم: "الأهلي فريق بطل، ولدي لاعبيه خبرات النهائيات، وثقافة اللاعبين وشخصيتهم ستكون عامل ايجابي لهم في المباراة النهائية أمام أي منافس".