حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، الدول في قمة جامعة الدول العربيةعلى دعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب الروسية في بلاده.



وقال زيلينسكي، الذي يقوم بأول رحلة له إلى المملكة، في خطاب إن الوفود ستتلقى نص خطة السلام المكونة من 10 نقاط وطلب منهم العمل مع أوكرانيا مباشرة دون وسطاء، بحسب وكالة رويترز.



رحب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم، بحضور كلا من الرئيسين السوري والأوكراني بشار الأسد وفولديمير زيلينيسكي.



وانطلقت القمة العربية العادية في دورتها الـ32 بمدينة جدة السعودية، بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى بعد غياب 12 عاما، وحضور الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينيسكي.



وكان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 7 مايو 2023".



وفي 10 مايو، تلقت سوريا دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية، ونقل الدعوة للرئيس السوري، نايف السديري سفير السعودية في الأردن.