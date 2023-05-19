في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل تحل الفنانة عارفة عبد الرسول ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة قناة الحياة، وتكشف عارفة خلال الحلقة أسرارا وكواليس خاصة عن نشأتها بالإسكندرية وذكريات الطفولة والشباب، وعملها بمحل البقالة الخاص بوالدها فى عمر 7 سنوات، وحكايات بنت البقال التى اشتهرت بها.

وتتحدث الفنانة عارقة عبد الرسول عن عملها بمحل كوافير ومحل حلوانى ومندوبة تأمين، كما تتحدث عن قرابة الـ85 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح، ومنها أفلام كيرة والجن والإنس والنمس وليلة قمر ومسلسلات بالطو وأحسن أب ورجالة البيت، كما تتحدث عن حياتها الخاصة وزواجها، وعلاقتها بأولادها حسن وحبيبة

.يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل على شاشة قناة الحياة.