منتخب الشاطئية يتأهل إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز علي فلسطين

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تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية تحت القيادة الفنية لمصطفى لطفى، إلى المباراة النهائية ببطولة كأس العرب بعد فوزه على منتخب فلسطين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مباراة قبل النهائي.

أحرز الأهداف الحسيني طه هدفين ومصطفي شيكا وحسان محمد هدف لكل لاعب.

ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك واسلام شاكر مدير المهمات.

وتضم قائمة اللاعبين كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.